Un bellissimo evento si è trasformato in qualcosa di davvero straziante. Giovanna Satta una giovane madre di 25 anni, ha perso la vita dopo un cesareo d’urgenza al sesto mese di gravidanza. La figlia nata prematura, ora sembra essere sana e salva.

Un episodio davvero triste che in queste ultime ore ha sconvolto la comunità. In tanti stanno scrivendo sui social per ricordarla, ma anche per mostrare affetto e vicinanza ai familiari.

I fatti sono avvenuti nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 ottobre. Mentre era ricoverata al reparto di ostetricia e ginecologia della Clinica San Pietro a Sassari, in Sardegna.

Giovanna era alla sua terza gravidanza e purtroppo, la situazione non stava procedendo bene. Era una gravidanza con dei problemi ed i dottori nella notte, si sono presto resi conto che le condizioni della mamma e della piccola erano molto gravi.

Per questo motivo, con la speranza di poterle salvare, hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza, anche se era al sesto mese. Tuttavia, è proprio durante l’intervento che la donna ha perso la vita, senza poter mai conoscere la sua terza figlia.

Non ce l’ha fatta a superare l’operazione e i dottori, alla fine, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso, ma la causa sembra essere ancora ignota. Infatti come accade spesso in questi casi, l’azienda ospedaliera ha avviato un’inchiesta.

Le condizioni della figlia di Giovanna Satta dopo la nascita

La piccola al momento si trova ricoverata nel reparto di neonatologia, ma per fortuna sembra essere stabile. Purtroppo però, non potrà mai conoscere la madre.

Giovanna oltre alla figlia neonata, lascia anche altre due figlie di 3 e 5 anni, oltre che al marito e a tutti i suoi familiari. Una sua amica, sconvolta dalla notizia, per ricordarla sui social ha scritto: