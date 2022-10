Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella notte di domenica 2 ottobre, in provincia di Macerata. Una neonata ha perso la vita dopo esser venuta al mondo nel bagno della casa, mentre la madre è ora ricoverata in condizioni molto gravi.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, che vogliono far luce sulla triste vicenda. Soprattutto per capire come mai la donna non si sia recata in ospedale quando ha iniziato ad accusare i malesseri.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 2 nella notte tra sabato 1 e domenica 2 ottobre. Precisamente nell’abitazione della famiglia chi si trova a Matelica, in provincia di Macerata.

La donna, già madre di due figli, ha iniziato a star male in piena notte. Molto probabilmente si è recata nel bagno per capire cosa le stesse accadendo.

Tuttavia, poco dopo si è resa conto che stava per partorire una bambina. Il marito l’ha assistita per tutto il tempo e solo successivamente, ha chiesto l’aiuto dei sanitari.

I medici sono arrivati nell’abitazione della famiglia in pochi minuti, ma si sono presto resi conto della gravità della situazione. I due genitori hanno dichiarato di non sapere di questa terza gravidanza.

Neonata perde la vita dopo il parto in casa: le condizioni della madre

La neonata purtroppo non ce l’ha fatta. Ha perso la vita pochi secondi dopo il taglio del cordone ombelicale, mentre la madre è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Macerata.

La donna al momento si trova in condizioni gravi, ma stabili. I dottori stanno facendo il possibile per cercare di salvarla, vista la criticità della sua situazione.

Nel frattempo gli agenti intervenuti nella casa, al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Vogliono capire anche come mai la donna per tutto questo tempo non abbia mai avuto il dubbio di poter essere in dolce attesa.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.