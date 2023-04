Dramma a Tavernola, colpita da febbre ed influenza 13enne muore all'improvviso, poche ore dopo il ricovero in ospedale

Una banale influenza, che purtroppo non le ha lasciato scampo, questo è il dramma che si è trovato ad affrontare una 13enne, chiamata Bianca. Purtroppo è deceduta dopo il ricovero in ospedale, nella notte di venerdì 7 e sabato 8 aprile.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo i suoi genitori si sono trovati ad affrontare. Nessuno di loro avrebbe mai immaginato di vivere una perdita del genere.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di venerdì 7 aprile. Precisamente nell’abitazione in cui la ragazzina viveva con la famiglia a Tavernola, che si trova nella provincia di Como.

Bianca aveva sintomi influenzali e fino a quel momento per i genitori la situazione sembrava essere sotto controllo. Non aveva altri problemi di salute.

Tuttavia, in quella giornata la febbre della ragazza continuava a salire e nonostante i farmaci, non ne voleva sapere di scendere. Per questo motivo i familiari hanno deciso di trasportarla d’urgenza all’ospedale Sant’Anna, di San Fermo della Battaglia.

I medici sin da subito hanno cercato di fare il possibile, ma la situazione si aggravava ora dopo ora. Per questo hanno disposto il suo trasferimento al nosocomio Papa Giovanni XXIII, di Bergamo.

Il decesso della 13enne ed il messaggio della nonna

Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile, purtroppo il cuore di Bianca ha cessato di battere ed i medici alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo straziante decesso.

Visto che ancora adesso, la causa che ha portato alla sua improvvisa scomparsa risulta essere ignota, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo. La nonna, nota volontaria del posto, per annunciare la straziante perdita, in un post sui social ha scritto: