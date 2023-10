Dramma a Roma, Laura Pessina travolta da un Suv mentre era in vacanza: il marito in gravi condizioni

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella giornata di martedì 17 ottobre, nella città di Roma. Purtroppo una donna di 58 anni, chiamata Laura Pessina è deceduta poche ore dopo il suo arrivo in nosocomio. Il marito invece, è ancora in gravi condizioni.

Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime della strada di questo nuovo anno. Gli agenti al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 13.00 di martedì 17 ottobre. Precisamente in via del Teatro Marcello, nel centro storico, tra l’Altare della Patria ed il Ghetto Ebraico, nella città di Roma.

La donna in realtà era di Milano, ma insieme al marito si erano recati nella Capitale per fare una breve vacanza. Infatti si trovavano proprio a passeggiare tra le strade della città.

I due stavano cercando di attraversare la strada sulle strisce pedonali. La prima auto si è subito fermata per farli passare. Tuttavia, quella dietro, ha invece cercato di superare e li ha travolti.

Alla guida di questo Suv, marca Mercedes color sabbia, c’era un uomo italiano di 78 anni. Si è subito fermato per prestare tutti i soccorsi del caso ed hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Il decesso di Laura Pessina dopo il sinistro

I medici hanno disposto per entrambi i coniugi il trasporto urgente all’ospedale San Giovanni Addolarata. Da qui hanno avviato sin da subito tutte le cure del caso, con la speranza di poterli salvare.

La donna però, nella giornata di mercoledì 18 ottobre, ha esalato il suo ultimo respiro. Non ce l’ha fatta a sopravvivere ai gravi traumi che ha riportato nel grave sinistro. Hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Gli agenti della Polizia Locale al momento stanno lavorando incessantemente per ricostruire l’esatta dinamica. L’uomo alla guida del Suv è stato invece sottoposto a tutti i controlli di routine, ma non si esclude la possibilità che possa essere iscritto sul registro degli indagati per il reato di delitto stradale.