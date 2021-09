Un episodio davvero drammatico è avvenuto nel pomeriggio di domenica 5 settembre a Torvaianica, Roma. Purtroppo un uomo di 68 anni, che stava cercando una bambina scomparsa, ha accusato un malore ed è morto in spiaggia. I presenti, nonostante l’allarme ai sanitari, non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Una vicenda terribile, che ovviamente ha gettato nello sconforto tutte le persone che hanno assistito alla scena, ma soprattutto i familiari della piccola.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di domenica, sulla spiaggia del posto. L’uomo, che vive a Fiano Romano, era andato con i suoi amici al mare, per passare una giornata diversa all’insegna del divertimento.

Stavano trascorrendo il tempo a ridere e a scherzare. Il dramma è avvenuto nel primo pomeriggio. Il signore, quando ha sentito che una bambina era scomparsa, si è subito fatto avanti per aiutare nelle ricerche.

In molti erano impegnati a cercare la piccola, che si era allontanata dai suoi familiari. Tuttavia, l’uomo ad un certo punto, mentre era davanti al bar dello stabilimento, ha accusato un malore improvviso.

I presenti si sono resi conto in fretta del dramma ed infatti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. I medici vista la gravità della vicenda, sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il tragico decesso dell’uomo di 68 anni, che stava cercando la bambina scomparsa

Hanno provato a rianimarlo per diverso tempo, ma alla fine i dottori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il suo cuore non ha mai ripreso a battere.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che erano lì vicino, per cercare la bambina. Al momento la salma è stata trasferita al cimitero di Pomezia e a breve verrà riconsegnata ai familiari per il funerale.

Gli inquirenti non hanno disposto l’autopsia sul corpo, poiché il decesso dell’uomo è avvenuto per un malore. La bambina, per fortuna, poco tempo è stata ritrovata ed ha potuto riabbracciare i suoi genitori.