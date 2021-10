Tené Mane, la bambina di 2 anni e mezzo scomparsa 40 giorni fa a Carovigno in provincia di Brindisi, non è stata ancora ritrovata. Era stata affidata ad una coppia residente nel comune. Il giorno della scomparsa, avrebbe dovuto passare del tempo con la sua mamma naturale, per poi tornare nella sua abitazione affidataria.

La bimba di 2 anni però non è mai tornata e da quel giorno nessuno riesce a trovarla. Anche il suo papà biologico ha denunciato la scomparsa e lanciato diversi appelli, chiedendo a chiunque di aiutarlo a ritrovare la sua amata figlia.

L’uomo ha raccontato di essersi stabilito in Italia nel 2015 e di avere incontrato la sua compagna. Dal loro amore è nata la piccola Tené Mane. Purtroppo con il trascorrere del tempo, si è reso conto che la madre biologica non era affatto in grado di occuparsi della bambina e alla fine l’ha convinta a decidere per l’affidamento. Hanno stretto un accordo con una famiglia di Corato (Bari) ed hanno continuato a vedere la bambina.

Questo fino all’ultimo incontro con la sua mamma naturale. La donna potrebbe averla rapita e fatto perdere le sue tracce.

Sono molto preoccupato perché sua madre non le vuole bene. Aiutatemi a ritrovarla. Lei è la mia unica figlia. Mi manca e vorrei sapere che sta bene. Ho intenzione di cercarla ovunque.

Anche i genitori adottivi hanno sporto denuncia.

Abbiamo pensato che potessi essere in pericolo così abbiamo presentato la denuncia di scomparsa.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini. La bimba di due anni e mezzo parla soltanto lingua italiana, mentre la sua mamma soltanto quella francese. La paura della famiglia è anche l’impossibilità di comunicare tra le due e il fatto che la donna possa non capire i bisogni della piccola.

Sono molte le foto della minore diffuse sul web e gli appelli lanciati dai familiari. Tutti sperano che la piccola Tené Mane stia bene e che presto possa tornare a casa.