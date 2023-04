Lutto a Vallerano, il piccolo Ismaele Serangeli muore a 5 anni a causa di un malore in casa: forse ha avuto una reazione allergica

Un malore improvviso, la disperata corsa in ospedale, ma nulla è servito per salvare la vita del piccolo Ismaele Serangeli, un bimbo di soli 5 anni deceduto nel pomeriggio di sabato 1 aprile. I tentativi dei medici per salvarlo, sono risultati essere del tutto inutili.

Al momento l’intera comunità dove vive la famiglia ed è molto conosciuta, sta cercando di mostrare vicinanza a tutti i suoi cari, che purtroppo hanno subito un lutto davvero straziante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella mattina di sabato 1 aprile. Precisamente nell’abitazione in cui il piccolo viveva, che si trova nel comune di Vallerano, a Viterbo.

Da ciò che è emerso il piccolo ha iniziato a stare molto male, forse a causa di una reazione allergica. La madre ed il papà si sono subito allarmati ed è per questo che lo hanno trasportato d’urgenza in pronto soccorso.

All’arrivo in ospedale del piccolo Ismaele, i medici si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Per questo dopo averlo sottoposto alle prime cure del caso, hanno deciso di trasferirlo in elisoccorso, al Gemelli di Roma.

La mamma è andata in quella struttura sanitaria, accompagnata dal sindaco del suo comune. I dottori hanno cercato di fare il possibile per salvarlo, ma nel pomeriggio il bambino ha esalato il suo ultimo respiro.

I messaggi di cordoglio per Ismaele Serangeli

Gli inquirenti per capire cosa è successo, hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo, anche per capire l’esatta causa che ha portato al suo decesso. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla triste vicenda.

La notizia si è diffusa molto velocemente nella comunità e di conseguenza, sono tanti quelli che hanno voluto scrivere un pensiero per il piccolo e per i suoi cari. Tra questo c’è anche quello del sindaco Adelio Gregori, che ha voluto informare tutti della grave perdita. Nel post ha scritto: