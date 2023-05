Dramma a Vieste, la piccola Aurora è morta soffocata da un boccone di mozzarella

La tristissima vicenda è accaduta a Vieste, comune in provincia di Foggia. La piccola Aurora ha perso la vita a soli 6 anni, soffocata da un boccone di mozzarella.

La notizia è stata resa nota sui social, dal Sindaco Giuseppe Nobiletti.

Sono profondamente addolorato nell’aver appreso la tragica notizia della scomparsa di Aurora Conte, una bambina di Vieste dell’età di soli sei anni. Restiamo senza parole di fronte alla fatalità di una vita che si interrompe in così tenera età e ne avvertiamo profondo il turbamento. Esprimo a nome mio e della città la più sentita vicinanza alla famiglia di Aurora, con la speranza che possa trovare conforto nella memoria del suo sorriso e della sua innocenza, nonché la forza di superare il dolore di questa immane tragedia.

Non è ancora chiaro come sia accaduto, le notizie diffuse sono ancora poche. La piccola Aurora stava mangiando la mozzarella, quando un boccone le è andato di traverso. I soccorsi sono stati inutili. Ha perso la vita a soli 6 anni.

Una notizia straziante che riporta alla mente la scomparsa del bambino di 5 anni di Vermezzo con Zelo, accaduta lo scorso 13 marzo. È soffocato a causa di un pezzetto di pane. I medici hanno fatto il possibile per salvarlo, ma il piccolo si è spento per sempre dopo 3 giorni di ricovero in ospedale.

Il pensiero va anche alla bimba di 8 mesi di Monza, morta per un boccone di cibo che le è andato di traverso. Per una settimana è rimasta ricoverata nel reparto di terapia intensiva e i medici hanno cercato di fare il possibile. Purtroppo il cuoricino della piccola si è fermato per sempre tra le mura della struttura sanitaria.

Tutti bambini che hanno aperto le ali troppo presto. Il loro ricordo continuerà a vivere nel cuore di coloro che li hanno amati e che continueranno a farlo per sempre.