Un vero e proprio dramma è quello che è avvenuto nella prima mattina di oggi, martedì 27 febbraio. Purtroppo un 16enne ha perso la vita, dopo che un treno lo ha travolto alla stazione ferroviaria di Felizzano, ad Alessandria. Per questo ci sono dei disagi nella circolazione.

Sull’accaduto stanno indagando le forze dell’ordine ed anche la Polfer, che stanno facendo tutti i rilievi del caso. Alcuni testimoni hanno anche dato la loro versione, spiegando appunto ciò che avrebbe fatto il ragazzo e perché si trovava su quei binari.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, l’episodio così straziante è avvenuto nella prima mattina di oggi martedì 27 febbraio, intorno alle 7.45. Precisamente nella stazione ferroviaria di Felizzano, che si trova nella città di Alessandria. Il ragazzo, ospite di una comunità del posto, sembrerebbe che era arrivato in Italia lo scorso dicembre.

In quella occasione, da ciò che è emerso stava andando a scuola, in un istituto del posto. Tuttavia, è da quello che hanno detto alcune persone che erano presenti, essendo in ritardo, ha scelto di passare sui binari e non nel sottopasso come facevano tutti. Però, non si è affatto reso conto che stava arrivando un treno ed il macchinista, non è riuscito a fermarsi in tempo.

Il decesso del 16enne, dopo che un treno lo ha travolto

Purtroppo il convoglio lo ha investito. I presenti si sono presto resi conto che la situazione era davvero disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma per il ragazzo non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

Sull’accaduto stanno lavorando le forze dell’ordine, si tratterebbe di una fatalità, ma per ora non si esclude nessuna ipotesi. Di conseguenza, nella zona sono registrati ritardi di circa 120 minuti, tra Regionali ed Intercity. Stefania Guasasco, della Direzione Area tecnica regionale, sull’accaduto ha detto: