Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella tarda mattina di ieri, martedì 5 marzo. Purtroppo due anziani coniugi di 84 e 79 anni, hanno perso la vita dopo che con la loro macchina sono finiti contro un albero che costeggia la carreggiata.

I passanti si sono presto resi conto che la situazione è apparsa disperata ed hanno chiesto il tempestivo intervento sia dei sanitari, ma anche delle forze dell’ordine, per mettere la strada in sicurezza. Sull’accaduto stanno anche lavorando per capire la dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di martedì 5 marzo, in tarda mattinata. Precisamente in via Sant’Antonio, nel piccolo comune di Ari, che si trova nella provincia di Chieti. I due signori erano a bordo della loro Fiat Panda e probabilmente, dopo aver finito le loro commissioni, stavano tornando alla loro abitazione.

Quando però, all’improvviso è avvenuto l’impensabile. Il signore chiamato Vincenzo Brenna di 84 anni, forse a causa di un malore o di una distrazione, ha perso il controllo della sua auto. Purtroppo dopo essere finito fuori strada, ha finito la corsa contro un albero che costeggia la carreggiata.

Il decesso dei due coniugi dopo il sinistro e le indagini sul caso

La macchina è diventata praticamente un cumulo di lamiere. I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

I medici hanno cercato di fare il possibile per salvare la vita di Vincenzo Brenna e di Maria Rosa Raspa, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Non hanno avuto altra scelta che constatare i loro strazianti decessi.

Ovviamente, per capire cosa è successo alla coppia, hanno avviato tutte le indagini del caso. Al momento l’ipotesi più plausibile è proprio che l’uomo alla guida ha perso il controllo e che non si sono altri veicoli coinvolti. Tuttavia, non si esclude la possibilità che alla base del sinistro, possa esserci un malore.