Si chiamava Valentina Gaggioli la ragazza di soli 26 anni, che lo scorso 15 febbraio, ha perso la vita in un grave sinistro, mentre era a Gran Canarie. Si era trasferita per motivi di lavoro, dopo aver raggiunto sua madre, visto che anche lei viveva lì.

La famiglia in queste ore sta affrontando oltre al dolore della perdita, anche tutte le pratiche burocratiche, per riuscire a riportare il corpo in Italia. Hanno intenzione di dirle addio nel suo comune, dove è nata e cresciuta, nella provincia di Cuneo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa ragazza è avvenuto lo scorso giovedì 15 febbraio. Precisamente nella cittadina di circa venti mila abitanti, chiamata Agüimes, che si trova sull’isola di Gran Canarie. Valentina si era trasferita qui per motivi di lavoro, dopo aver raggiunto sua madre.

In quella occasione, non è ancora chiaro dove era diretta ed anche se era lei alla guida della macchina. Tuttavia, da ciò che è emerso sono ben due le auto che si sono scontrate frontalmente. I passanti nel vedere la gravità dell’accaduto, hanno subito chiesto l’intervento dei sanitari, che sono presto accorsi sul posto.

Il decesso di Valentina Gaggioli, dopo il grave sinistro

Le condizioni della ragazza sono apparse da subito molto gravi. Infatti, con la speranza di poterle salvare la vita, l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale che si trova sull’isola di Gran Canarie. Però è proprio qui che la 26enne, ha esalato il suo ultimo respiro e non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso.

Anche altre 5 persone sono rimaste ferite, tre in modo molto grave. Per questo sono tutti ricoverati in nosocomio, in attesa che tornino a stare bene.

Le forze dell’ordine locali, al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, anche per capire di chi sono le eventuali responsabilità. La famiglia di Valentina Gaggioli al momento sta facendo tutte le pratiche per riuscire a riportare la salma nel comune di Caraglio, nella provincia di Cuneo.