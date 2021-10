Dramma in montagna, Andrea Cimbali è morto a 29 anni dopo esser caduto in un dirupo per scattare un selfie

Una morte tragica ed assurda è quella che è avvenuta pochi giorni fa. Purtroppo un ragazzo di soli 29 anni, chiamato Andrea Cimbali, è morto mentre era in montagna insieme ad un suo amico, per scattare un selfie. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti sul posto.

CREDIT: FACEBOOK

Una vicenda drammatica che ovviamente ha scosso i suoi amici ed anche i suoi familiari. Nessuno di loro si aspettava di dover vivere una perdita così improvvisa e drammatica.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata all’alba di pochi giorni fa. Precisamente sul percorso Cai 337, a Corno alle Scale, sull’Appennino Tosco-Emiliano.

I due ragazzi erano usciti per fare una passeggiata in montagna. Andrea infatti era appassionato di trekking e conosceva bene quel sentiero. Non era la prima volta che uscivano e lo percorrevano.

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, in quell’occasione è avvenuto il dramma che ha sconvolto tutti. Il giovane ad un certo punto, mentre era quasi arrivato alla fine, ha deciso di fermarsi per scattare un selfie estremo.

È proprio in quel momento che il ragazzo si è sporto troppo nel dirupo ed è precipitato per un’altezza di 200 metri. L’amico che era con lui ha assistito inerme alla scena e non ha potuto far nulla per salvarlo.

L’arrivo dei soccorsi per Andrea Cimbali e il suo decesso

Il ragazzo ha subito allertato il 118 e vista la gravità della vicenda, i sanitari sono intervenuti con l’elisoccorso. Hanno lavorato a lungo per recuperare Andrea.

Subito dopo lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla di concreto. Infatti all’arrivo nel nosocomio, il suo cuore non ha mai ripreso a battere. Non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Andrea Cimbali purtroppo è morto a soli 29 anni, a causa dei traumi riportati dopo la caduta. Molti suoi amici stanno pubblicando dei messaggi di cordoglio sui social per salutarlo un’ultima volta.