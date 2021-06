Fernando Porcu si era gettato in mare per salvare la vita di sua figlia 13enne e delle sue due amiche

Una tragedia immane quella accaduta ieri pomeriggio in Sardegna. Fernando Porcu, un uomo di 60 anni, ha perso la vita dopo aver salvato la sua bambina di 13 anni e due sue amiche, che stavano per annegare in mare.

Credit: Facebook

L’episodio si è verificato a Marina Di Arbus nel primo pomeriggio, intorno alle 14:30. Secondo la prima ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa del posto, dopo le testimonianze dei presenti, sembrerebbe che Fernando si sia tuffato in mare in soccorso delle tre amiche, riuscendo a riportarle in riva.

Purtroppo, pochi istanti dopo, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori ed è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Tutti i tentativi di rianimarlo sono però risultati vani. Il cuore di questo eroe di 60 anni non ha mai ripreso a battere. È morto a seguito di un arresto cardiaco.

La figlia 13enne è stata trasportata nel vicino ospedale di Brotzu di Cagliari, per via della grande quantità di acqua ingerita e inalata. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi.

Credit: Facebook

Per le amiche, invece, non è stato necessario alcun intervento da parte del personale medico.

Dopo la tragedia, sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che hanno cercato di ricostruire l’accaduto e gli ultimi momenti di vita di Fernando Porcu.

Morte Fernando Porcu: le tristi parole del sindaco

Questo drammatico incidente, che ha spezzato la vita di un uomo di soli 60 anni, intento a salvare la vita di sua figlia e delle sue due amiche, inevitabilmente ha scioccato l’intera comunità.

A nome di tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia come concittadini, ha voluto parlare il primo cittadino, che ha anche confermato l’identità dell’uomo deceduto:

Era un nostro valido operaio comunale, l’unico che abbiamo attualmente in paese. La sua morte, per noi, è un grande dispiacere. Ha cercato di salvare delle vite, compiendo un gesto eroico. Siamo sconvolti.

Un papà, oggi acclamato come un eroe dall’intero mondo del web, che ha dato la sua vita per salvare quella della sua adorata figlia e di due delle sue più care amiche.