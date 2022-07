Tragedia in Svizzera, mamma di 37 anni si è tolta la vita insieme ai suoi due bimbi, gettandosi da un dirupo

Una drammatica scoperta è quella che un escursionista ha fatto nella mattinata di domenica 24 luglio, al Cruex Du Van. Una giovane mamma di 37 anni è stata trovata ormai senza vita, sotto un dirupo, poco distante hanno anche trovato i corpi ormai morti dei suoi figli di 4 e 2 anni.

Al momento le forze dell’ordine, guidate dai magistrati, stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Lo scopo è proprio quello di capire cosa è accaduto ed i motivi di questa tragedia.

Secondo le informazioni che hanno reso note i quotidiani locali, il dramma è avvenuto nella mattinata di domenica 24 luglio. Precisamente al Creux Du Val, una montagna rocciosa che si trova nella zona di Neuchatel, in Svizzera.

Un uomo era uscito per fare la sua solita passeggiata sotto la montagna. Quando all’improvviso sotto al dirupo, ha trovato il corpo ormai senza vita della donna.

Da qui è partito tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine, che si sono subito attivati per le indagini. I sanitari intervenuti, non sono riusciti a fare nulla per salvare la giovane mamma, ma ne hanno potuto solo constatare il decesso.

I soccorritori poco distante hanno trovato anche i corpi dei suoi bimbi di 2 e 4 anni. La notizia si è diffusa molto velocemente, ma le identità delle vittime ancora non sono state rese note. Hanno fatto sapere che la famiglia veniva dalla Val de Travers.

Mamma di 37 anni suicida insieme ai figli: le indagini

Gli agenti intervenuti, per ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi, ma quella del suicidio sembra essere la più probabile.

Per ora la possibilità che questa tragedia sia avvenuta per un incidente, sono davvero poche. Pare che la donna si sia gettata volontariamente da quel dirupo, insieme ai suoi due bambini.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, ma anche le motivazioni che l’hanno spinta a fare un gesto così straziante ed estremo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.