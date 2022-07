Straziante perdita per la nota showgirl Lauren Goodger: la sua bimba appena nata è morta

Ha scelto di raccontare la sa triste esperienza la nota showgirl inglese Lauren Goodger. Purtroppo la sua bimba appena nata, Lorena è morta e lei ha chiesto di effettuare l’autopsia per chiarire l’esatta causa che ha portato al suo straziante decesso. Vuole che sia fatta chiarezza.

Sono davvero tante le persone che quando hanno saputo del lutto, hanno scelto di scrivere un messaggio alla giovane mamma. Per tutta la famiglia questo è un momento di grande dolore.

Lauren Goodger è una nota showgirl inglese, che ha partecipato e continua a partecipare in molti reality. Infatti sin da subito ha voluto mostrare ai suoi follower come cresceva la sua pancia e tutti i passi della sua gravidanza, che sembrava essere tranquilla.

Tuttavia, una volta arrivato il momento del parto, pochi minuti dopo, la giovane donna si è trovata a fare i conti con una straziante perdita. La figlia neonata ha perso la vita.

In realtà la mamma era convinta che stesse dormendo, ma solo poco dopo si è resa conto che non respirava più. Quando i medici hanno provato a rianimarla, era ormai troppo tardi. La showgirl ha voluto raccontare la sua esperienza con il quotidiano inglese The Sun.

L’intervista di Lauren Goodger dopo la morte di sua figlia

Penso che il suo ossigeno possa essere stato limitato. Per questo ho chiesto che venga effettuata l’autopsia. Ho bisogno di capirlo per la mia sanità mentale. Lorena era una bambina sana ed io ho fatto una gravidanza normale e tranquilla. Una volta nata l’ho presa tra le braccia e sembrava stesse dormendo. Ho pensato che si sarebbe svegliata. Pensano che il suo ossigeno possa esser diminuito perché aveva due nodi nel cordone ombelicale, ma normalmente in queste occasioni i bambini possono ancora avere abbastanza ossigeno.