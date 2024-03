Gravissimo incidente nella notte sull’Autostrada A1 che collega Milano a Napoli, al km 279, nei pressi di Calenzano, in provincia di Firenze. Tre mezzi pesanti si sarebbero scontrati e uno dei tre camionisti, un uomo di 64 anni, ha purtroppo perso la vita. Soccorsi e trasportati in ospedale gli altri due conducenti, che fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Ancora un drammatico incidente stradale sulla A1, l’arteria autostradale che collega Milano a Napoli e attraversa in lungo tutta l’Italia. Lo schianto sarebbe avvenuto intorno al km 279, nei pressi dell’uscita di Calenzano, in provincia di Firenze.

I veicoli in questione, tre mezzi pesanti, sarebbero rimasti coinvolti in un maxi tamponamento. Sul posto sono intervenuti per primi gli agenti della Polizia stradale e i soccorritori medici a bordo delle ambulanze e delle auto mediche.

Destini diversi per i tre conducenti dei tir. Due di loro, due ragazzi di 31 e 25 anni, sono rimasti sì feriti, ma solo in maniera lieve. Trasportati in ospedale in codice giallo, la loro vita non è mai stata in pericolo. Per il terzo, invece, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Si tratta di un uomo di 64 anni che probabilmente è morto sul colpo nello schianto.

Sul posto sono arrivate anche due squadre dei Vigili del Fuoco, da Firenze e da Calenzano, che si sono occupate di mettere in sicurezza l’intera area e gestire le operazioni di rimozione dei tre veicoli. Inevitabili i disagi alla viabilità, con code di svariati km che sono andate avanti per diverse ore.

