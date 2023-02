Si chiamavano Massimo ed Emanuele Nicoletti, i due fratelli morti in un brutto incidente stradale, avvenuto sulla Sora Avezzano questa mattina

Un drammatico incidente stradale è avvenuto alle prime luci dell’alba di questa mattina in Abruzzo, più precisamente nella Valle Roveto, vicino a Balsorano. Emanuele e Massimo Nicoletti, due fratelli rispettivamente di 40 e 27 anni, hanno perso la vita nello schianto tra il furgone sul quale viaggiavano e un altro, sul quale invece c’erano una donna e suo figlio. Inutile per i due il tempestivo intervento dei soccorsi.

Un periodo nero per quanto riguarda i deceduti sulle strade italiane. Nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, una Fiat 500 con sei ragazzi giovanissimi a bordo, tutti tra i 17 e i 22 anni, si è ribaltata sulla via Nomentana a Fonte Nuova, Roma, dopo aver urtato con un palo della luce e un albero.

Il bilancio è stato tragico. Cinque di loro hanno perso la vita, mentre uno è miracolosamente sopravvissuto. Lui si chiama Leonardo, mentre i suoi amici scomparsi si chiamavano Valerio, Alessio, Simone, Flavia e Giulia.

Questa mattina, a un centinaio di chilometri di distanza, più precisamente sull’ex superstrada del Liri che collega Sora ad Avezzano, in Abruzzo, c’è stato un altro sinistro tragico che è costato la vita a due persone molto giovani.

Lo scontro è avvenuto al km 40 della Statale ed ha coinvolto un Fiat Doblò e un furgone bianco. Su entrambi i mezzi viaggiavano due persone e, stando a quanto riportato, viaggiavano in direzioni opposte.

Nulla da fare per i due fratelli Massimo ed Emanuele

Massimo ed Emanuele Nicoletti, originari di San Vincenzo in Valle Roveto ma residenti da anni nel vicino comune di Balsorano, erano usciti all’alba come loro solito per andare a lavoro. Erano entrambi operai di una ditta edile di un loro parente a Sora.

Nel tragitto il loro mezzo si è scontrato con violenza inaudita contro un altro furgone, sul quale viaggiavano invece una donna e suo figlio, anche loro usciti presto per andare a lavoro.

Ad avere la peggio sono stati i due fratelli che erano a bordo del Doblò. I Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto dalla vicina stazione di Avezzano, hanno estratto i loro corpi dalle lamiere con fatica e i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il loro decesso.

La donna e il ragazzo che viaggiavano sull’altro mezzo sono rimasti feriti, ma non parrebbero essere in pericolo di vita.

Sul sinistro indagano le forze dell’ordine, che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dello scontro.

Massimo ed Emanuele avevano rispettivamente 27 e 40 anni. Uno di loro era diventato papà da pochi mesi.