L’ex pm Maria Angioni è stata ospite in collegamento durante la trasmissione Mattino 5. Ed è tornata a parlare delle sue opinioni sul caso della piccola Denise Pipitone.

Proprio grazie alla sua testimonianza, la Procura ha riaperto le indagini dopo 17 lunghi anni. Ai microfoni di Federica Panicucci, Maria Angioni ha parlato delle testimonianza di Battista Della Chiave, l’anziano sordomuto che venne ritenuto inattendibile. La figlia dell’uomo dopo 17 anni ha spiegato in televisione che suo padre era solito raccontare episodi così e che non si riferiva affatto alla piccola Denise Pipitone.

L’ex pm però crede che all’epoca avrebbero dovuto tutelare l’uomo e la sua testimonianza. Dopo una nuova interpretazione di Chi l’ha visto, che ha richiesto l’intervento di esperti del linguaggio dei segni, sembrerebbe che l’anziano sordomuto abbia parlato di un ragazzo di 25 anni con i ricci e la barba, scappato via con Denise sul motorino. La bambina sarebbe poi stata portata su una barca e nascosta sotto una coperta.

Secondo la mia ipotesi, più persone hanno collaborato al sequestro e ci sono stati più passaggi di mano della bambina. Nei pressi del luogo in cui è scomparsa Denise c’erano più persone appartenenti alla cerchia della famiglia allargata. E in molti hanno fatto qualcosa di sospetto. Questo ha ulteriormente complicato le indagini.

Non è detto che i due signori che hanno portato la bambina sulla barca a remi abbiano fatto tutto. Sappiamo anche da altre vicende criminose che dalla barca a remi poi si passa alla barca più grande. In modo tale da rendere il movimento, in questo caso della bambina, il più possibile complicato e difficilmente decifrabile.