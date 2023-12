Fabiana Alessi aveva 23 anni e purtroppo nel pomeriggio di martedì 26 dicembre, ha perso la vita mentre era a casa con il compagno ed il suo bimbo di 3 anni. Ha avuto un malore improvviso, che alla fine non le ha lasciato scampo.

La notizia di questa scomparsa improvvisa ha lasciato sconforto e dolore nei cuori di tutta la comunità. In tanti infatti stanno scrivendo dei messaggi di cordoglio sui social, anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia.

I fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 26 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

La ragazza fino a quel giorno non sembrava avere patologie così gravi, da poter pensare ad una sua scomparsa così improvvisa.

Intorno alle 18 però, mentre era in casa con il marito ed il figlioletto, è crollata a terra. L’uomo ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tuttavia, da quello che dicono i familiari, ci sono state delle negligenze nel soccorrerla.

Questo perché l’ambulanza è arrivata in casa senza medico, quello che era in pronto soccorso era solo e non poteva lasciare il presidio scoperto. Per questo motivo ha incaricato il collega della guardia medica di intervenire.

Le indagini per il decesso di Fabiana Alessi

Dal racconto della famiglia però, questo medico è arrivato sul posto circa 30 minuti dopo la chiamata. I sanitari con la speranza di poterla salvare, hanno deciso di trasportarla in ospedale, ma è proprio qui che la ragazza ha perso la vita, poco dopo il suo arrivo.

I familiari hanno quindi deciso di presentare un esposto in Procura. Il procuratore che ora si sta occupando del caso, ha quindi deciso di iscrivere due medici sul registro degli indagati.

Da ciò che riporta l’Adnkronos questo è un atto dovuto per poter procedere con le indagini e probabilmente anche con l’autopsia. Fabiana aveva solamente 23 anni ed ha lasciato il compagno Simone ed un bambino che ha solamente 3 anni. In più tutti gli amici ed i parenti, che non riescono a trovare una spiegazione sulla sua scomparsa.