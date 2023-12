I familiari di Fabiana Alessi hanno deciso di presentare un esposto in Procura per il decesso improvviso e straziante di Fabiana Alessi. La ragazza aveva solamente 23 anni ed era mamma di un bimbo di 3 anni. Purtroppo a causa di un malore in casa, ha perso la vita.

Gli inquirenti grazie al racconto dei suoi cari, hanno quindi deciso di porre sotto sequestro la salma e probabilmente a breve, decideranno anche se disporre o meno l’autopsia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel tardo pomeriggio di martedì 26 dicembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia, che si trova a Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

La 23enne fino a quel giorno sembrava stare bene, non avrebbe mai avuto patrologie così gravi da poter pensare ad una sua scomparsa.

Quando all’improvviso, intorno alle 18, mentre era in casa con il marito ed il figlioletto, è crollata a terra. L’uomo ha chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Tuttavia, da quello che dicono i familiari, ci sono state delle negligenze nel soccorrerla.

Questo perché l’ambulanza è arrivata in casa senza medico, quello che era in pronto soccorso era solo e non poteva lasciare il presidio scoperto. Per questo motivo ha incaricato il collega della guardia medica di intervenire.

Il decesso di Fabiana Alessi dopo il malore improvviso

Tuttavia, questo medico dal racconto della famiglia, è arrivato nell’abitazione circa 30 minuti dopo. I sanitari nel frattempo hanno cercato di rianimare a lungo la ragazza, usando anche il defibrillatore.

Successivamente l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale di Mazzarino. Però una volta arrivata in nosocomio, solo poco dopo la giovane ha perso la vita, lasciando dolore e sconforto nei suoi cari.

I familiari sconvolti dalla grave perdita subita, hanno quindi deciso di presentare un esposto in Procura, che sta ora indagando sull’accaduto. Nel frattempo la scomparsa di questa giovane madre ha lasciato sconvolta ed attonita tutta la comunità, in tanti stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordarla.