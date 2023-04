Due persone, le cui generalità sono ancora ignote, hanno perso la vita in un terribile schianto avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica a Stornarella, nel foggiano. L’auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada per cause ancora da chiarire, ha urtato violentemente un palo dell’alta tensione e si è letteralmente spezzata a metà. I soccorritori giunti sul posto hanno potuto solamente constatare il decesso dei due.

Come ogni inizio di settimana si contano purtroppo le vittime di incidenti stradali. Anche l’ultimo week end, purtroppo, ha portato con sé una scia di sangue lunghissima.

Florin Ionita, un giovane di soli 23 anni, è stato rinvenuto senza vita in un fosso a Saccolongo, in provincia di Padova. Ore prima aveva avuto un incidente in scooter.

Fabrizio Giraudo, esperto pilota di moto, ha invece perso la vita a seguito di un tragico schianto con altri tre piloti, durante una gara che si stava disputando domenica mattina nel circuito di Misano.

Giuseppe Pipitone, ufficiale di Costa Crociere e imprenditore agricolo, si è spento dopo che l’auto su cui viaggiava, a Lecce, si è schiantata contro un muro di cemento.

O ancora Devis Guida, un giovane cuoco di soli 31 anni, è morto a seguito dello schianto della sua auto contro un guard rail. È successo ad Arta Terme, in Trentino Alto Adige.

Come sono morte le due persone nel foggiano

Credit foto: FOGGIA TODAY

Sempre domenica, intorno alle 19:00, un altro drammatico incidente è avvenuto nel foggiano, più precisamente a Stornarella, sulla strada comunale “Vecchia Cerignola”.

Una Ford Fiesta blu, per cause ancora da accertare ma probabilmente per l’alta velocità, è uscita fuori strada ed ha impattato violentemente contro un palo dell’alta tensione.

Nello schianto la vettura si è letteralmente spezzata a metà e le due persone che viaggiavano al suo interno, hanno perso la vita sul colpo.

Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo di questi ultimi sul posto. Gli operatori sanitari, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dei due.

Ancora ignote le loro generalità, tenendo conto del fatto che non avevano documenti con loro. Si suppone, come riportano i media locali, che si tratti di due cittadini di origini dell’est Europa.