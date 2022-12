Si chiamavano Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio, i due ragazzi giovanissimi che nella serata di martedì scorso hanno perso la vita in un violento schianto stradale sulla strada che collega Cerignola a Candela. L’Istituto Agrario Pavoncelli, che entrambi frequentavano, ha mostrato tutto il suo cordoglio per la grave perdita dei giovani.

Una serata tra amici che doveva essere di solo divertimento e che, invece, si è trasformata in tragedia in pochissimi secondi.

Quella degli incidenti mortali sulle strade italiane è una piaga che non pare volersi placare e che anzi continua ad espandersi sempre di più.

Venerdì scorso una delle tragedia più eclatanti e dolorose degli ultimi periodi è avvenuto in Umbria, vicino a San Giustino. Una Fiat Panda con a bordo quattro giovani, due ragazze e due ragazzi, tutti tra i 22 e i 17 anni, è finita fuori strada ed è finita a sbattere contro un muro di sostegno di cemento.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per tutti loro purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Dinamica simile per i due ragazzi che invece hanno trovato la loro fine nella serata di martedì, sulla strada provinciale 95 a Cerignola, nel foggiano.

Il messaggio della scuola dei due ragazzi

Credit: Vigili Del Fuoco

La Ford Focus sulla quale viaggiavano è uscita fuori strada per motivi ancora al vaglio degli inquirenti e si è schiantata violentemente contro un albero, finendo capovolta e accartocciata.

Sul posto, allertati dagli automobilisti che passavano in quella zona, sono subito arrivati si soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Tuttavia, per il 18enne e il 19enne non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso.

Il dolore per la scomparsa di Francesco Pio Costantino e Carmine Gervasio ha sconvolto non solo le loro famiglie, ma tutta la comunità di Cerignola, cittadina nel foggiano in cui i due erano nati e cresciuti.

Molto toccanti la foto e il messaggio che hanno pubblicato sulla pagina dell’Istituto Agrario Pavoncelli i dirigenti scolastici.