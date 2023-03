Tragedia rocambolesca quella avvenuta nella tarda mattinata di ieri, domenica 12 marzo, a Lastra a Signa, piccolo comune dell’area metropolitana di Firenze, in Toscana. Due uomini, un motociclista e un ciclista, hanno perso la vita dopo che i loro rispettivi mezzi si sono scontrati frontalmente. Avevano 54 e 57 anni. Disposto l’esame autoptico sui loro corpi.

Continua inesorabile a scorrere la scia di sangue sulle strade italiane. Anche questo week end appena trascorso, come purtroppo tutti quelli che lo hanno preceduto, ha visto diverse persone perdere la vita a seguito di scontri tra mezzi.

Quello avvenuto nella tarda mattinata di ieri, intorno alle 11:00, a Lastra a Signa, ha dell’incredibile oltre che del tragico.

Sfortunati protagonisti di un brutto incidente sono stati due uomini, di 54 e 57 anni, che viaggiavano a bordo di una bicicletta e di una motocicletta.

Per i due uomini non c’è stato nulla da fare

Teatro di questa assurda tragedia è stata la via Vecchia Pisana, che collega Lastra a Signa, piccolo comune situato nell’area della città metropolitana di Firenze, alla frazione di Malmantile.

Per cause ancora da accertare, nei pressi di una curva, un centauro a bordo della sua motocicletta, che si dirigeva in direzione Malmantile, ha travolto in pieno un ciclista che invece si dirigeva verso Lastra a Signa.

Entrambi sono caduti rovinosamente a terra, a decine di metri di distanza dal punto dell’impatto. Alcuni passanti che avevano assistito alla scena hanno subito allertato i soccorsi, che in pochi minuti sono arrivati sul posto.

I tentativi dei medici, tuttavia, a nulla sono serviti per salvare le vite dei due sfortunati protagonisti dell’incidente. Entrambi probabilmente sono deceduti sul colpo o pochissimi minuti dopo l’impatto.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e la Procura ha aperto un’indagine sul sinistro. Lo stesso Ministero ha disposto anche l’esame autoptico sui due corpi.

Stando a quanto emerso fino ad ora, il motociclista era originario e residente di Prato ed aveva 54 anni. Il ciclista, invece, era di Pistoia e aveva 57 anni.

I due mezzi sono stati posti sotto sequestro, a disposizione delle autorità e dei periti che nei prossimi giorni eseguiranno delle analisi su di essi per rintracciare eventuali malfunzionamenti.