Un passante ha notato il corpo senza vita di Ionut Florin Ionita in un fosso: nessuno si è accorto di lui per ore

Si chiamava Ionut Florin Ionita il giovane di soli 23 anni che nella mattinata di giovedì scorso è stato rinvenuto privo di vita in un fosso a Saccolongo, in provincia di Padova. Il ragazzo si era schiantato con lo scooter di un suo amico nella serata precedente e nessuno si è accorto di lui per ore. A lanciare l’allarma sono stati i suoi genitori, che al mattino non lo hanno trovato in casa.

Continua a scorrere inesorabile il sangue sulle strade italiane e anche questa settimana sono diverse le persone che hanno perso la vita a seguito di drammatici incidenti.

Venerdì sera, ad esempio, un sinistro tra auto e moto è costato la vita ad una giovane di soli 19 anni. Martina, questo il suo nome, viaggiava a bordo della sua motocicletta sulla strada che porta da Verzegnis a Sella Chianzutan, nella provincia di Udine, quando per cause ancora da accertare si è schiantata contro un’auto.

L’impatto ha fatto volare Martina a diversi metri sull’asfalto e i traumi riportati ne hanno decretato un decesso praticamente istantaneo.

Due giorni prima, nella serata tra mercoledì e giovedì, un altro ragazzo molto giovane, soli 23 anni, ha perso la vita in un altro incidente, questa volta avvenuto a Saccolongo, nel padovano.

La vittima si chiamava Ionut Florin Ionita, era originario della Romania ma da tempo si era stabilito in Italia con la sua famiglia. Proprio a Saccolongo.

Ionut Florin Ionita trovato morto dopo ore

Probabilmente stava rientrando a casa, con uno scooter che si era fatto prestare da un suo amico, quando a pochi chilometri dall’arrivo è successo l’irreparabile.

Per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo a due ruote ed è caduto, schiantandosi e finendo in un fosso che costeggia la strada.

Nessuno per ore si è accorto di lui. Soltanto un passante, con le prime luci del giorno, ha notato un corpo esanime nel fosso ed ha lanciato l’allarme.

Quasi contemporaneamente anche i genitori del 23enne avevano denunciato la scomparsa del ragazzo, dopo che si erano accorti del fatto che non fosse rientrato a casa la sera prima.

Le autorità hanno effettuato tutti i rilievi del caso e accertato, dopo attenti esami, che si è trattato di un incidente autonomo. Senza quindi il coinvolgimento di terzi.