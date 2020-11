Una grave tragedia è avvenuta lo scorso mercoledì, durante le registrazioni di Wipeout pronti a tutto, un game show americano. Uno dei 24 concorrenti in gara, aveva da poco terminato la corsa a ostacoli contro il tempo, quando si è accasciato a terra in preda ad un malore. Subito sono intervenuti i paramedici del programma, che hanno provveduto a trasportarlo in ospedale. Per lui, però, non c’è stato nulla da fare.

Il programma che solitamente, con la sua goliardia, intrattiene i telespettatori e fa divertire chi ci partecipa, è diventato il teatro di una tragedia. Erano in corso le registrazioni della nuova stagione del game show americano. Uno dei 24 concorrenti che si sfidano nella corsa a ostacoli, appena finito la sua prova, si è accasciato a terra a causa di un arresto cardiaco.

Tempestivo l’intervento dei paramedici del programma che lo hanno soccorso e lo hanno trasportato, in ambulanza, nel vicino ospedale. Purtroppo, è stato tutto inutile. L’uomo ha perso la vita poco dopo essere arrivato nella struttura ospedaliera.

Wipeout in onda anche in Italia

Le puntate, che erano in fase di registrazione, sono quelle destinate ad andare in onda in America nel 2021. Il programma, condotto da Nicole Byer, Camille Kostek e il sedici volte campione del mondo della WWE (World Wrestling Entertainment) John Cena, andrà in onda anche in Italia, probabilmente alla fine del prossimo anno.

Tra lo shock generale di chi ha assistito alla scena, i registi e gli operatori della troupe hanno subito interrotto le registrazioni e non è ancora noto se la puntata in questione sarà mandata in onda oppure eliminata.

Le condoglianze da parte dell’emittente televisiva

A divulgare la notizia per primo, ci ha pensato il noto sito di News TMZ. Subito dopo il decesso, è arrivato un comunicato anche da parte di TBS, l’emittente televisiva che trasmette Wipeout. Queste le loro parole:

Siamo infinitamente dispiaciuti per la morte di questo concorrente. Le nostre condoglianze e la nostra piena solidarietà alla famiglia

Messaggio pubblico di cordoglio anche da parte della Endemol Shine North America, la casa di produzione del programma che, a sua volta, si è stretta al dolore della famiglia dell’uomo.