È accaduto sul Buckingham Palace, mentre l’Inghilterra diceva addio all’amata Regina Elisabetta II. Un doppio arcobaleno, immortalato nelle immagini che hanno già fatto il giro del mondo.

Un paesaggio bellissimo proprio prima che arrivasse l’annuncio che ha gettato nello sconforto i sudditi e in seguito i cittadini di tutto il mondo. La sovrana più longeva di sempre si è spenta all’età di 96 anni. Nella mattinata di ieri era arrivato l’annuncio sul peggioramento delle sue condizioni di salute, attraverso una nota del palazzo reale.

Sono state ore di ansia e di preghiere, fino al secondo annuncio: la Regina Elisabetta II è morta, lasciando il trono a Re Carlo III.

Oggi il nuovo sovrano terrà il suo primo discorso, ma non è ancora noto quando verrà incoronato. I prossimi giorni, fino al funerale, saranno di lutto e tutto è già stato organizzato da tempo.

Non è ancora arrivata la nota ufficiale sulle cause della morte, ma sembrerebbe, secondo quanto diffuso nelle ultime ore, che la sovrana d’Inghilterra si sia spenta a causa della vecchiaia.

Negli ultimi tempi era stata costretta ad annullare molti impegni, la sua ultima apparizione in pubblico risale alla celebrazione del Giubileo di platino nel mese di giugno. Le ultime foto la mostrano sorridente, ma debole. In molti hanno notato quel livido nero sulla mano, già segno di preoccupazione per i sudditi.

Oggi il mondo intero piange una delle regine che hanno segnato la storia britannica.

Di seguito, l’annuncio ufficiale da palazzo reale:

Le prime parole del primogenito Carlo III:

La perdita della mia cara madre, Sua Maestà la Regina Elisabetta, è un grande dolore per me e per la mia famiglia. Abbiamo patito molto per l’addio a una sovrana apprezzata e una madre molto amata dai suoi figli. La perdita rappresenta un grande dolore per noi, per lo Stato, per gli inglesi e per i cittadini di tutto il mondo. In questo periodo di sofferenza e cambiamento io e la mia famiglia faremo affidamento sull’affetto delle persone che hanno sempre sostenuto la Regina..