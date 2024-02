È davvero finita tra Giorgia Meloni e Andrea Giambruno? Alcune voci sostengono di no: l’indiscrezione

L’amore molto spesso finisce e quando questo accade le relazioni possono interrompersi in diversi modi. Se ci sono dei bambini i rapporti tra i due genitori devono continuare, soprattutto per il bene dei figli. Sicuramente alcune coppie, nonostante la separazione, mantengono ottimi rapporti, dovuti ad anni di sentimenti condivisi. Proprio come accade nel caso di Giorgia Meloni e Andrea Giambruno che mantengono un ottimo rapporto. Ma in molti sostengono che tra i due non sia realmente finita, visti i loro frequenti incontri.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno

Giorgia Meloni è l’attuale Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Nata a Roma nel 1977, fin da giovane si è interessata alla politica, fino al 2014, anno in cui fonda il partito Fratelli d’Italia. In quello stesso anno, Giorgia conosce ed inizia una relazione con Andrea Giambruno, giornalista italiano. Dal loro amore, nel 2016 nasce una figlia, Ginevra, che oggi ha 7 anni. Da ottobre, la storia tra i due è finita e la stessa Meloni ne annuncia la fine.

https://www.youtube.com/watch?v=lmt4MxhcYG8

Ma, in molti pensano che, in realtà la loro storia non sia mai finita realmente. Senza dubbio il connubio tra vita priva e lavorativa, non è sempre semplice e viste le cariche ricoperte da i due amanti, la situazione è ancora più complessa. Inoltre, mettere nel dimenticatoio 10 anni di amore e rispetto, non è sempre semplice.

Sia Giorgia che Andrea hanno sempre sostenuto di voler mantenere buoni rapporti e frequenti incontri per il bene della figlia Ginevra. Ma, secondo molte persone, queste loro frequentazioni, che avvengono sia a Roma che a Milano, sarebbero numerose. L’ultimo incontro con Andrea Giambruno, tenutosi pochi giorni fa, è avvenuto nell’abitazione della presidente del Consiglio, in occasione del compleanno di Giorgia Meloni. La politica ha infatti spento 47 candeline e, alla festa privata erano presenti la sorella di Giorgia, Arianna, con il marito Lollobrigida, e qualche amico intimo.

Giambruno, giornalista Mediaset tornerà in onda tra qualche mese e almeno per il momento non si lascia scappare nessuna occasione di vedere l’ex compagna e la figlia. Di sicuro questo atteggiamento serve anche a proteggere Ginevra da possibili mancanze. Ma, tutti questi incontri, compreso il convegno politico ed il viaggio natalizio a Milano, avvalorano la tesi secondo la quale, il grande amore tra i due non sia mai sparito del tutto.

Giambruno, in riferimento a questa vicenda dice:

“Non ho nulla da dire a riguardo. Del mio rapporto privato con Giorgia non parlo. I sentimenti sono una cosa seria ed intima che restano una questione privata.”

Voci molto vicine alla ex coppia, sostengono che in realtà, la loro storia d’amore non è mai finita veramente. E che, oltre al rispetto e l’amore per la figlia, ci sia ben altro che ancora li tiene uniti.