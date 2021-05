Un tragico lutto ha colpito la comunità di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo. Chiara Meoni, la figlia del campione Fabrizio Meoni, è morta a soli 18 anni, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi cari. Purtroppo anche il papà è deceduto in un tragico incidente con la sua amata moto.

Una notizia terribile che ha gettato nello sconforto moltissime persone. In tanti adesso stanno mostrando vicinanza ed affetto alla mamma Elena ed al fratello Giole, colpiti da due lutti tragici.

A dare la notizia di questa perdita, è stato proprio il sindaco Mario Agnelli, con un lungo messaggio sui social. Il primo cittadino ha voluto informare tutti di ciò che era appena accaduto.

Chiara purtroppo ha perso la vita a 18 anni, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia, che non le ha lasciato scampo.

La vicenda è doppiamente tragica perché il papà della ragazza, Fabrizio Meoni, campione di moto, è morto nel 2005, mentre stava correndo la Parigi-Dakar. Una competizione che aveva vinto già due volte negli anni precedenti.

Tutti i suoi amici motociclisti provenienti da tutta Italia, hanno deciso di partecipare al funerale della giovane, che verrà celebrato nella giornata di oggi, domenica 23 maggio. Il primo cittadino ha proclamato anche il lutto cittadino.

In quanto a me ed alla mia promessa non mantenuta, ti chiedo di perdonarmi. Non sono stato in grado di fare quello che ti avevo detto e di cui ero anche tenacemente convinto.

Adesso sto cercando di contenere il mio dolore e non sarà per niente facile. Questo perché anche per me nulla sarà come prima, proclamo per l’intera giornata di domani il lutto cittadino della tua amata Castiglioni. Grazie del tuo sorriso anima bella e vola più in alto del cielo.