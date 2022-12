La triste notizia è stata diffusa da Claudio Baglioni sui social. È venuta a mancare Claudia Arvati, la storica corista del famoso cantante, conosciuta anche per essere la finalista della seconda edizione di The Voice Senior. Il pubblico italiano la ricorda nella squadra con Gigi D’Alessio.

Tante le reazioni dopo il triste annuncio sui social di Claudio Baglioni. Di seguito, le parole dell’amato cantante:

Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi.

Claudia Arvati combatteva da tempo contro una malattia. Era stata la stessa corista, sempre attraverso i social, a raccontare la sua battaglia al pubblico. Aveva pubblicato una foto in ospedale, poco prima di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

È un appuntamento a cui non posso mancare, ma se supero questa vinco 100 punti Millemiglia. Sto provando a convincere il corpo ad allenarsi con me e a surfare su questo str*****to che mi zompetta dentro.

Il mondo della musica ha detto addio al conosciuto volto, attraverso numerosi post condivisi sui social. Claudia Arvati sarà per sempre ricordata per la sua incredibile voce, che per anni ha accompagnato Claudio Baglioni, Fiorella Mannoia, Giorgia, Gianni Morandi e anche Andrea Bocelli.

Non solo, il suo volto sarà ricordato anche per la sua partecipazione a noti programmi televisivi come Amici, La Corrida, Carramba e The Voice Senior.

Dopo l’annuncio di Claudio Baglioni, è arrivata anche la conferma del suo agente, che ha salutato quella che da oggi sarà la voce più bella del coro degli angeli.

Claudia Arvati si è spenta per sempre all’età di 62 anni. La corista si è sempre mostrata sorridente, nonostante la malattia e non c’è stata una sola volta in cui non ha fatto prevalere la sua grande voglia di vivere.

Guerriera, angelo sorridente, canta lassù e fai arrivare la tua voce in tutto l’universo.

Anche Gianni Morandi ha voluto salutarla così: