Sandra Milo è morta il giorno del compleanno del nipotino, è stato il figlio Ciro De Lollis a rivelarlo durante il funerale, celebrato a Roma.

Le immagini dell’ultimo addio ad una delle più grandi attrici italiane, parlano da sole e mostrano quanto fosse amata. Tantissime persone hanno voluto partecipare al funerale, in molti arrivati anche da lontano. Il figlio ha ringraziato pubblicamente tutti per la grandissima ondata di affetto che in questi giorni sta dando loro la forza di andare avanti. Sandra Milo ne sarebbe stata davvero grata.

Ciro De Lollis, al termine della funzione, si è lasciato intervistare dai numerosi giornalisti presenti. Ha raccontato che la sua dolce mamma si era recata a fare dei controlli all’anca ed è stato allora che ha scoperto “quella cosa“.

Anche se lei non ha mai fumato in vita sua.

In soli tre mesi, Sandra Milo si è spenta nel letto della sua casa, mano nella mano con i suoi figli. Era così che l’aveva immaginato, così aveva chiesto. Andarsene circondata dalle persone più importanti della sua vita, nella sua casa di Roma.

Ciro ha raccontato che purtroppo la madre se n’è andata il giorno del compleanno di suo figlio. Ha trovato il modo per non fargli arrivare la notizia e regalargli lo stesso la festa di compleanno che aspettava da tanto. Il giorno dopo gli ha detto la verità.

Per mio figlio è stata durissima. La nonna è morta alle 8:25 del giorno del suo compleanno. Lui era a scuola e ho dovuto fare in modo che non trapelasse la notizia e fargli comunque la festicciola. Gliel’ho detto il giorno dopo che la nonna se n’era andata, mi chiedeva di lei, gli ho fatto capire che gli faceva gli auguri. Scusate se sto così, ma sono giorni complicati.