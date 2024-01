Si è spenta all’età di 90 anni una delle attrici più amate della storia del cinema italiano, Sandra Milo. A renderlo noto è stata la sua famiglia, spiegando che si è spenta serenamente a casa sua e accerchiata dall’affetto dei suoi cari, proprio come desiderava. Una carriera lunghissima la sua, costellata di moltissimi film di enorme successo e di collaborazioni con i personaggi più celebri del settore.

Si è diffusa dalle prime ore di questa mattina la notizia della scomparsa di Sandra Milo, una delle attrici italiane di maggiore successo della storia del cinema nostrano.

Aveva compiuto 90 anni a marzo del 2023 e si è spenta, per cause ancora non rese note, nella sua casa a Roma, accerchiata dall’effetto dei suoi cari, proprio come desiderava che accadesse. A dare il triste annuncio ci ha pensato proprio la sua famiglia.

La fantastica carriera di Sandra Milo

Nata a Tunisi nel 1933, Salvatrice Elena Greco ha avuto una vita piena, così come è stata la sua carriera nel mondo dello spettacolo e in particolare nel cinema.

L’esordio è arrivato nel 1955, quando aveva solo 15 anni e prese parte al film Lo Scapolo del regista Antonio Pietrangeli, con cui collaborò negli anni a diversi altri progetti.

Negli anni successivi è apparsa in altre pellicole, ma il primo ruolo per cosi dire importante, che l’ha avviata alla carriera di successo, è arrivato nel 1959, quando ha recitato in Il Generale Della Rovere al fianco di Vittorio De Sica. Nel film, diretto dall’immenso Roberto Rossellini, lei interpretava Olga, una prostituta.

Nei decenni a seguire ha poi collaborato con altri mostri sacri del cinema italiano, come Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni e tanti altri.

Gli anni sessanta hanno rappresentato il culmine della sua carriera. Insieme a Claudia Cardinale, altra stella assoluta del cinema italiano, è stata la musa di Federico Fellini, per il quale ha preso parte al film 8½, film vincitore del Premio Oscar.

Diverse le relazioni amorose avute dall’attrice nel corso della sua vita, tra cui una anche con lo stesso Fellini. Ha avuto tre figli, Deborah, nata dalla relazione durata undici anni con Moris Ergas, e Ciro e Azzurra, nati invece dal rapporto con Ottavio De Lellis.