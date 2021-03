È morta Isabella Mezza

Una vita dedicata alla cultura e alla seria divulgazione di notizie. Nella mattinata di ieri, martedì 16 marzo 2021, si è spenta Isabella Mazza. La giornalista aveva 72 anni e lottava da qualche tempo con una grave malattia che, alla fine, non le ha lasciato scampo.

Credit: Rai

Non ce l’ha fatta Isabella Mezza. All’età di 72 anni la bravissima ed apprezzatissima giornalista, nata a Firenze ma residente a Roma ormai da tantissimi anni, si è dovuta arrendere alla brutta malattia che l’aveva colpita da qualche tempo.

Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato tantissimi ascoltatori radiofonici e telespettatori all’interno di una miriade di argomenti giornalistici dei più disparati temi.

Si era laureata a Roma in Lettere e Sociologia, specializzandosi poi anche in arte, musica, spettacolo, sociologia delle comunicazioni e semiotica.

Proprio all’arte e allo spettacolo aveva dedicato i suoi primi lavori, collaborando fin dal 1984 con quotidiani e periodici, sui quali comparivano spesso sue recensioni su temi riguardanti teatro, letteratura, televisione e costume.

Entra a far parte dell’ordine dei giornalisti dal 1994 e, da allora, parte per lei una carriera di grandissimo livello nel mondo dell’informazione non solo sul cartaceo, ma anche in radio e in televisione.

I programmi e le inchieste di maggiore rilievo di Isabella Mezza

Credit: Rai

Nell’arco della sua carriera, la Mezza ha trattato i più disparati argomenti divulgando notizie accuratissime per ognuno di loro.

La famiglia della Rai la accolta per molti anni e la giornalista, a lei, è rimasta legata fino alla fine.

In radio ha effettuato diversi interventi da esperta di comunicazione nel programma “Buon Pomeriggio“, in onda su Radio2. Degna di nota anche la sua rubrica a tema teatrale intitolata “Orione“, andata in onda su Radio3.

In televisione è stata membro del comitato del TG3, telegiornale nel quale sono andate in onda anche diverse sue rubriche a tema culturale, come “On The Road“, “Omnibus” e molte altre.

Dalla cultura si è poi spostata anche su temi economici e politici (agli inizi del 2000 ha seguito il passaggio all’euro), e su quelli di cronaca (delitti di Garlasco e di Perugia).

Credit: TG3

È stata anche, per alcuni anni, docente del master in critica giornalistica presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio d’Amico.

I suoi funerali si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a Roma.