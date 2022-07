È morta Ivana Tump: aveva 73 anni

È morta Ivana Trump, la notizia è stata appena diffusa. La moglie dell’ex presidente degli USA aveva 73 anni.

A diffondere la drammatica notizia è stato l’emittente ABC. In seguito è arrivata anche la conferma della famiglia:

Nostra madre era una donna incredibile: una forza negli affari, un’atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e amica.

Ivana Trump era una sopravvissuta. È fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli grinta e durezza, compassione e determinazione. Mancherà moltissimo a sua madre, ai suoi tre figli e ai dieci nipoti.

Anche l’ex marito ed ex presidente ha lasciato il suo pensiero dopo la notizia della morte di Ivana Trump. Ecco le parole di Donald Trump:

Sono molto rattristato nell’informare tutti coloro che l’hanno amata, e sono molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City. Era una persona meravigliosa, bella, una donna straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro, come eravamo tutti così orgogliosi di lei. Riposa in pace, Ivana!

Ivana Trump, chi era

All’anagrafe Ivana Marie Zelníčková, è stata un’imprenditrice, personaggio televisivo, scrittrice ed ex modella ceca naturalizzata statunitense.

Il suo nome è diventato celebre a seguito del matrimonio con Donald Trump, 45º Presidente degli Stati Uniti d’America. I due si sono sposati nel 1977 e separati nel 1992. Hanno avuto 3 figli: Donald jr., Ivanka ed Eric.

A seguito della separazione, ha coinvolto l’ex marito in una battaglia legale per mantenere il suo cognome per la gestione delle sue attività. Si è risposata, in seguito, altre due volte. Nel 1995 con l’imprenditore italoamericano Riccardo Mazzucchelli e nel 2008 con Rossano Rubicondi, il noto attore e conduttore morto lo scorso 29 ottobre del 2021 a causa di un’embolia polmonare. I due si erano separati, ma Ivana gli è rimasta accanto fino alla fine.

AGGIORNAMENTO: secondo quanto diffuso da ABC e dalle testate giornalistiche statunitensi, Ivana Trump è morta per cause naturali. È stata colpita da un arresto cardiaco.