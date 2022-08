Si è spenta per sempre la piccola Retaj, la bambina affetta da una rara malattia sin dalla nascita e che era arrivata a Napoli dall’Egitto. Tutti avevano preso a cuore la sua storia. Purtroppo il suo cuoricino ha cessato di battere per sempre lo scorso 9 agosto.

È nata in Egitto, dove papà Samer Khalifa e mamma Asmaa Ghourab lavoravano come ristoratori. Purtroppo non stava bene e, alla fine, è arrivata la terribile diagnosi: malattia mitocondriale rara e degenerativa, ossia incurabile.

Subito i suoi genitori hanno lottato con la speranza di trovare una cura. Un calvario iniziato nel 2017. Hanno raggiunto l’Italia, prima Pisa e poi Napoli.

I medici dell’ospedale Santobono hanno cercato di aiutarla nel miglior modo possibile, rallentando gli effetti della malattia sul sistema nervoso e rallentando la compromissione delle funzioni vitali.

Gli abitanti, commossi dalla storia, hanno dato vita ad una vera e propria campagna di solidarietà. Papà Samer non ha mai smesso di ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini e non ha mai smesso di sperare in una cura per la sua bambina. Purtroppo, pochi giorni fa, è stato costretto ad arrendersi.

Le commoventi parole del papà della piccola Retaj