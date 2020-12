Si è spenta Sara Melodia, considerata da sempre la regina delle fiction. Una figura importante dietro note serie tv come Don Matteo o Doc nelle tue mani. A dare la triste notizia, è stata la Luxe Vide, una società di produzione televisiva e cinematografica, che ha dato vita alle stagioni delle fiction più amate e seguite e di cui Sara era direttrice dal 1999.

Dopo la notizia della sua morte, avvenuta lo scorso 29 novembre, tantissimi attori hanno espresso il proprio dispiacere partecipando anche alla cerimonia funebre, celebrata nella giornata di ieri, 2 dicembre.

Tra tutti i personaggi del mondo dello spettacolo presenti al funerale, c’erano Elena Sofia Ricci, Raul Bova, Francesca Chillemi, Pierpaolo Spollon, Gianmarco Saurino e Giusy Buscemi.

Sara Melodia è sempre stata considerata un grande punto di riferimento e un grande talento dietro la creazione delle più amate fiction. Oltre a Don Matteo e Doc nelle tue mani, è nota per la sceneggiatura delle serie televisive italiane Sotto Copertura e Che Dio ci aiuti.

La sceneggiatrice lascia nel dolore suo marito Lorenzo e i suoi tre figli Maddalena, Benedetta e Filippo Maria.

Lux Vide e l’omaggio per Sara Melodia

La società di produzione televisiva Luxe Vide ha scelto di rendere omaggio alla direttrice editoriale attraverso un lungo post pubblicato sui social network:

Oggi il nostro abbraccio va a colei che ha donato un’anima alle nostre serie preferite. Cara Sara, alla fine hai ceduto anche tu. Hai lasciato la Lux Vide per un posto migliore. Ci avevano provato in tanti a portarti via da noi, gruppi editoriali, produttori. Tutti volevano la Regina della Fiction. Ma tu hai sempre detto no. Non per soldi, non per carriera. Tu sei rimasta per Amore.

La Luxe Vide ha poi evidenziato con le sue commoventi parole, quanto cuore Sara ha sempre messo nel suo lavoro e il modo in cui riusciva a regale emozioni agli spettatori:

Sei rimasta per raccontare storie che scaldassero il cuore, per far vivere personaggi che per gli spettatori fossero come buoni amici. Sei rimasta per far sognare. E anche per telefonarci a tarda notte e rimetterci in riga.

Hai vissuto mille vite, perché in ogni dama, ogni soldato, in ogni prete in bicicletta o trader di borsa c’era un pezzo di te. Scelto luci, capelli, battute. Hai editato pagine di sceneggiatura e tagliato minuti di film. Vedere la luce accesa nel tuo ufficio ci faceva andare a casa tranquilli. Avevamo la migliore, il pezzo unico, il talento che capita una volta in una generazione. Eppure ci hai lasciato. Alla fine hai accettato l’offerta dell’Unico a cui non hai potuto dire no.

Un post capace di far scendere un lacrima a chiunque, che si conclude con il sofferente addio da parte di tutti coloro che l’hanno conosciuta all’interno della società: