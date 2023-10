Laura Salafia si è spenta per sempre all’età di 47 anni. Nel 2010, la vita di questa donna venne stravolta per sempre per colpa di un proiettile vagante, che la colpì mentre si trovava in Piazza Dante a Catania, davanti alla sua facoltà di Lettere. Per colpa di quella drammatica vicenda, si ritrovò tetraplegica.

Aveva appena dato un esame all’Università, Laura Salafia si stava recando a pranzo insieme ai suoi compagni, quando un proiettile vagante la colpì alla colonna vertebrale. Per 16 mesi, venne ricoverata in una struttura specializzata di Montecatone. Venne poi rimandata in una casa attrezzata appositamente per lei, che le ha permesso di vivere una vita il più normale possibile. Dal 2010, Laura Salafia ha vissuto da tetraplegica.

La vicenda non fu mai dimenticata, dopo la sparatoria gli investigatori riuscirono a risalire, grazie alla testimonianza di uno studente, ad Andrea Rizzotti, un ex impiegato comunale che aveva come obiettivo un pregiudicato con il quale aveva avuto una discussione. Ma il suo proiettile colpì una donna innocente. L’uomo venne condannato a 16 anni e sei mesi di reclusione.

Indimenticabile anche il suo incontro, nel 2016, con Papa Francesco, avvenuto in Piazza San Pietro. Nel 2021, Mattarella l’aveva eletta Cavaliera al merito della Repubblica e lo scorso 9 giugno 2023, la 47enne è anche riuscita a ricevere la laurea in Filologia moderna all’Università di Catania.

Il ricordo indimenticabile di Laura Salafia

Poche ore fa si è diffusa la triste notizia, Laura si è spenta per sempre a soli 47 anni. Il suo ricordo e la sua storia continueranno a vivere per sempre nel cuore di tutti coloro che la conoscevano e l’amavano. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Tra questi anche quello del rettore dell’Università di Catania: