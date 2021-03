È morta Stefania Sberna: ha lasciato il marito e due figlie

Un grave lutto ha colpito Catania e la società di calcio locale. Stefania Sberna è morta dopo aver lottato contro una malattia che non le ha lasciato scampo. Ha lavorato come speaker allo stadio di calcio Massimino, per diversi anni e in molti hanno voluto ricordarla con un messaggio d’affetto sui social network.

Un tragica ed improvvisa perdita, che ovviamente ha scosso l’intera comunità. La giornalista, proprio per il suo lavoro, era molto conosciuta ed amata da tutti.

Stefania Sberna molto tempo fa, ha scoperto di esser affetta da una grave malattia. Sin da subito però, si è mostrata forte e coraggiosa. Il suo desiderio era proprio quello di riuscire a vincere la sua battaglia.

I medici in questo lungo periodo, hanno cercato di fare il possibile. Inoltre, il marito e le sue due figlie le sono rimasti sempre vicino. Ma alla fine la malattia ha avuto la meglio su di lei e nelle scorse ore, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

La notizia della sua tragica scomparsa, si è diffusa in tutta la comunità molto velocemente ed in molti hanno voluto pubblicare un messaggio sui social, per poterla ricordare. Tra questi ci sono anche Papu Gomez e Cristiano Lucarelli.

La società del Catania Calcio, che milita in lega pro, ha chiesto di poter giocare con il lutto al braccio, proprio nella prossima partita contro la Cavese. Hanno anche chiesto di poter fare il minuto di silenzio, prima dell’inizio della partita con la Viterbese.

Il messaggio del Catania per Stefania Sberna

Oggi ci lascia Stefania Sberna, che al suo amatissimo Calcio Catania ha regalato per 30 anni una capacità straordinaria di suscitare ed esprimere emozioni. Entrando così gentilmente e semplicemente nel cuore di tutti i tifosi rossazzurri. Con il suo genuino entusiasmo, i suoi autentici valori umani e la sua generosa e tenace passione sportiva, una grande donna catanese ha scelto il Catania ogni giorno. È sempre stata pronta a spendere parole ed esempi di sostegno. La voce di Stefania è in tutte le indelebili testimonianze dei momenti felici ed il suo nome rimarrà per sempre nella storia del nostro club.

