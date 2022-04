Trovato senza vita il figlio del famoso scrittore Paul Auster: Daniel Auster è morto per overdose, era accusato di omicidio colposo

Daniel Auster è morto per overdose. Il figlio del famoso scrittore Paul Auster era accusato dell’omicidio della sua bambina di 10 mesi, trovata senza vita nella sua abitazione.

Dagli esami è risultato che la piccola è morta a causa di una gravissima intossicazione di droghe, fentanyl e eroina. Ma dalle indagini non è ancora emerso come una bambina di 10 mesi possa aver assunto quelle droghe. E ora non potrà raccontarlo più neppure il suo papà.

L’uomo era accusato di omicidio colposo e dopo l’arresto, avvenuto lo scorso 15 aprile, era in attesa del processo.

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che la sua overdose sia stata accidentale. Daniel Auster è stato trovato morto con accanto una dose non eccessiva. È stata definita come una di quelle che era solito iniettarsi.

La sua vicenda aveva attirato l’attenzione dell’intero mondo, proprio perché era il figlio di Paul Auster, uno dei più famosi romanzieri contemporanei e di Lydia Davis, anche lei un’autrice e una traduttrice di successo.

I problemi di droga di Daniel Auster

I suoi problemi di droga sono iniziati sin dall’adolescenza, da quando i suoi genitori hanno divorziato e suo padre si è risposato con un’altra donna. Senza la figura paterna, Daniel ha iniziato una vita fatta di vizi e droghe, dalla quale non è più riuscito ad uscire.

Pochi mesi fa, è arrivata una notizia che ha riportato la situazione familiare sotto i riflettori. La figlia di 10 mesi di Daniel è stata trovata senza vita nella sua casa, morta per overdose.

Le autorità hanno subito puntato il dito contro il padre, che è stato arrestato e accusato del suo omicidio. Gli inquirenti hanno avviato le indagini per capire se la piccola avesse assunto le sostanze in modo involontario o se fosse stato proprio il suo papà. Oggi l’uomo non potrà più dare una sua versione dei fatti.

Le ultime immagini circolate sul web di Daniele Auster, sono quelle del giorno dell’arresto. Mentre viene portato via con le mani dietro la schiena e con intorno i giornalisti che gli domandavano se fosse stato davvero lui ad uccidere la piccola.