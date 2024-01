“È morto davanti ai miei occhi”, lo strazio della compagna di Francesco De Paolis. Dolore e lacrime durante l’ultimo addio

Ieri mattina sono stati celebrati, nella chiesa Santa Maria al Portuense, i funerali di Francesco De Paolis. L’uomo ha perso la vita all’ospedale San Camillo di Roma, dopo essersi recato al pronto soccorso per un insopportabile mal di gola.

Era il 31 dicembre del 2023, quando Francesco De Paolis ha deciso di recarsi in ospedale perché quel mal di gola era troppo forte. Dopo il tampone negativo per il Covid, l’uomo è stato classificato come codice bianco ed è stato invitato a recarsi in sala d’aspetto. Tuttavia, nel giro di poco le sue condizioni di salute sono peggiorate, fino al drammatico decesso.

La compagna Chiara era rimasta a casa con le figlie. Era tornato da lavoro prima, proprio per via di quel mal di gola ed era passato in farmacia per prendere uno spray. Tuttavia quest’ultimo non gli aveva dato nessun sollievo, così alla fine avevano deciso che era meglio andare in ospedale. Non erano preoccupati, poiché la stessa donna aveva avuto le placche alla gola e la loro bambina aveva avuto l’influenza. Chiara ha sentito Francesco fino alle 20:30, poi l’uomo ha smesso di rispondere al telefono. È stato allora che ha iniziato a preoccuparsi.

È andato al pronto soccorso essendo allergico ad Augmentin e Oki. Mi hanno chiamato dall’ospedale dicendomi di andare subito perché il mio compagno era grave. Dalle 21 stavano cercando di rianimarlo, l’ho trovato intubato ed è morto davanti ai miei occhi.

La famiglia ha presentato un denuncia e la Procura ha aperto un fascicolo d’indagine. Sarà fondamentale capire cosa sia accaduto dalle 20:30 alla e 21:00 e se un giusto intervento al suo arrivo, avrebbe potuto evitare il dramma. Prima del funerale, è stata effettuata l’autopsia sul corpo del papà. Si attendono i risultati.

Dolore e strazio durante l’ultimo addio a Francesco De Paolis

Tante persone si sono unite per salutare Francesco De Paolis un’ultima volta. Tutti chiedono che venga fatta chiarezza e si stringono attorno alla famiglia. Numerosi i messaggi apparsi sul web, in ricordo del giovane papà:

Voglio ricordarti così, sempre sorridente, con gli occhi vispi proprio come quelli delle tue bimbe.