Si è spento all’età di 66 anni, il fratello di Madonna. Anthony Ciccone non aveva un buon un rapporto con la star. A comunicare la triste notizia, è stato il cognato attraverso un lungo post sui social.

Joe Henry, questo il nome del marito della sorella Melanie Ciccone, lo ha salutato con un commovente messaggio, senza specificare quale sia stata la causa del decesso:

Mio cognato, Anthony Gerard Ciccone, ha lasciato questa terra ieri sera. Lo conoscevo da quando avevo 15 anni, nella primavera delle nostre vite nel Michigan. Anthony era una persona complessa e a volte ci siamo azzuffati, come i veri fratelli spesso fanno.

Ha poi continuato parlando di quanto gli volesse bene, anche se spesso non riusciva a dimostrarglielo.

Addio, fratello Anthony. Voglio pensare che il Dio in cui tua madre e la mia credevano, le abbia lì in attesa di riceverti. Almeno per oggi, nessuno mi distoglierà da questa visione.

Anthony Ciccone e il burrascoso rapporto con Madonna

Anthony Ciccone non ha avuto una vita facile, si è ritrovato a fare i conti con la dipendenza da alcol e si è ritrovato a vivere per strada. Lui stesso ha sempre parlato pubblicamente del rapporto che aveva con Madonna e il resto della sua famiglia, sottolineando che non si era mai sentito amato e supportato.

In una vecchia intervista con la testata Daily Mail, aveva rivelato di non essersi mai sentito parte di quella famiglia e che nessuno di loro si era mai preoccupato dei suoi problemi di alcolismo.

Ripeteva che ai loro occhi non era un essere umano e che si sentiva come se valesse zero.