Un tragico incidente si è verificato ieri notte, intorno alle 3:40, nel veneziano. Il noto imprenditore Michele Malenotti ha perso la vita, a soli 42 anni, mentre era in sella alla sua vespa. Le cause del sinistro stradale sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Michele Malenotti era un volto noto della famiglia del gruppo Clothing Company, che nel 2004 rilevò il marchio Belstaff. Si tratta di un’azienda di abbigliamento fondata nel 1924 a Longton. Nel 2011 venne poi venduta agli svizzeri di Labelux per 110 milioni.

Il 42enne era in sella alla sua moto e stava percorrendo la strada regionale 15 Noalese. Il dramma si è consumato non appena ha raggiunto la rotonda posta nel tratto tra Scorzè e Zero Branco (provincia di Venezia). Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, la dinamica del sinistro stradale è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Per il momento, l’ipotesi più plausibile è che l’imprenditore potrebbe aver perso il controllo della sua vespa a causa di un improvviso malore, urtando il cordolo e schiantandosi violentemente. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.

Gli operatori sanitari del 118 hanno raggiunto il posto in breve tempo, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Michele Malenotti. Il 42enne era già deceduto. Gli agenti dei Carabinieri stanno indagando e raccogliendo tutti gli elementi utili al fine di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’imprenditore. Lo scopo è quello di stabilire con esattezza cosa abbia causato la manovra errata mentre era in sella alla sua vespa.

Michele era il figlio di Franco Malenotti, originario di Castagneto e noto anche per essere stato colui che ha fatto risorgere la Matchless London, una storica marca di motociclette britanniche.

Il 42enne viveva tra Mogliano Veneto e Roma. La notizia della sua improvvisa scomparsa ha addolorato tantissime persone, era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di addio apparsi sul web nelle ultime ore.

