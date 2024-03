Si cono concluse purtroppo nel peggiore dei modi le ricerche di Marilena Facchini, la donna di 57 anni di cui non si avevano più notizie dallo scorso giovedì 21 marzo. L’hanno ritrovata senza vita nello stesso luogo in cui nel 2022 ha avuto un gravi incidente.

Ora non bisogna far altro che attendere gli ulteriori accertamenti, per capire se anche in questo caso si è trattato di una fatalità o se risultano esserci coinvolte terze persone. Questa ipotesi però, al momento non trova ancora delle conferme sulla vicenda.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma di questa donna di 57 anni, è avvenuto nella giornata di giovedì 21 marzo. Precisamente nel comune in cui viveva a Gandino, che si trova nella provincia di Bergamo. Per Marilena era una giornata come le altre, infatti era uscita con il suo Border Collie per fare una passeggiata.

Il compagno però, non vedendola rientrare all’ora di cena e non avendo una risposta dal suo cellulare, ha subito lanciato l’allarme. Si è recato in Caserma ed ha denunciato la sua scomparsa. Da qui sono partite le ricerche e si sono concentrate nella zona del Laghetto Corrado, proprio dove nel 2022 ha avuto un incidente. Era caduta in un dirupo durante la passeggiata con il suo cane ed è stata la stessa Shiva a chiedere aiuto ed a salvarle la vita.

Il ritrovamento del corpo di Marilena Facchini, dopo le ricerche

CREDIT: DRONE VIEW

Grazie a questo salvataggio eroico, solo pochi mesi dopo, la cagnolina ha ricevuto un riconoscimento: “Premio fedeltà del Cane”, a Camoglie, in Liguria. Tuttavia, questo episodio non si è concluso bene come quello vissuto in passato.

Gli agenti della Protezione Civile dopo ore di ricerche in quella stessa zona, hanno fatto la straziante scoperta. Purtroppo hanno ritrovato il corpo senza vita della donna e per il momento, è emerso che del suo cane non ci sono ancora notizie.

Ovviamente sull’accaduto stanno lavorando ancora le forze dell’ordine, che vogliono cercare di capire cosa è successo. Saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte concrete su cosa è accaduto alla 57enne.