Tutti lo ricordano per il personaggio dell'amico muto di Nick, nella serie tv New Girl: l'attore Ralph Ahn si è spento a causa di una malattia

L’attore Ralph Ahn è morto all’età di 95 anni. Chi ha avuto modo di vedere la simpatica serie tv New Girl, lo ricorda nel ruolo di Tran, l’amico muto di Nick.

Secondo le notizie riportate dal notiziario coreano YNA, sembrerebbe che l’attore sia morto a causa di una malattia, dopo un ricovero in ospedale.

In poche ore, la notizia della sua scomparsa ha fatto il giro del mondo e tantissimi utenti hanno pubblicato un post per salutare il tanto amato Tran. Anche le star del mondo dello spettacolo hanno voluto ricordare il loro collega, in particolare il cast di New Girl.

Jake Johnson, il famoso attore che ha interpretato il personaggio di Nick, uno dei coinquilini e fidanzati della protagonista Jessica Day, ha pubblicato un commovente messaggio sul suo profilo social. Ecco le sue parole:

RIP. È stato così divertente lavorare con te. Hai dato tanto letteralmente senza parlare. Adoravo stare sul set con te. E ho sempre sperato di lavorare di nuovo insieme in qualche modo. Condoglianze alla famiglia e agli amici.

È arrivato anche il messaggio dell’attore Lamorne Morris, che ha interpretato l’altro coinquilino Winston Bishop. Ha espresso la sua tristezza sui social:

Dannazione, RIP Ralph Ahn. Ha interpretato Tran in New Girl, sempre le scene più divertenti negli episodi. Quest’uomo ha vissuto molto. Per la famiglia e gli amici pensieri e preghiere.

Anche l’attrice del personaggio Cece, amica della protagonista Jessica Day e moglie di Schmidt, ha salutato il suo collega in una storia Instagram. Ecco le parole di Hannah Simone:

Grazie Ralph Ahn per essere stato il migliore. Hai portato così tanta gioia nelle nostre vite e hai contribuito a spianare la strada a tutti gli attori AAPI. Ti amiamo, RIP.

Ralph Ahn era conosciuto nel mondo dello spettacolo, oltre che per il suo ruolo in New Girl, anche per i suoi ruoli in Lawnmower Man 2: Beyond Cyberspace (1996), Amityville: A New Generation (1993) e Panther (1995).