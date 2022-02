Mistero per la morte dell'attore di 31 anni, Moses J Moseley: ucciso da un colpo d'arma da fuoco

È avvolta nel mistero la tragica morte dell’attore di The Walking Dead Moses J Moseley di 31 anni, è stato trovato senza vita all’interno della sua auto. Purtroppo per 2 giorni i suoi familiari non hanno avuto sue notizie e poche ore dopo la denuncia della sua scomparsa, hanno fatto la terribile scoperta.

Al momento gli inquirenti sono a lavoro per capire cosa sia successo, poiché stanno prendendo in considerazione diverse ipotesi, tra le quali quella del suicidio.

I familiari dell’attore non avevano sue notizie dalla scorsa domenica. Hanno provato a cercarlo prima nella sua abitazione e subito dopo in diversi luoghi da lui frequentati. Tuttavia, i loro risultati non hanno portato a nulla.

Proprio per questo, nella giornata di mercoledì 2 febbraio hanno deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. Gli agenti hanno deciso di contattare l’agenzia del dispositivo satellitare di cui era dotato il suo veicolo.

Infatti è proprio grazie a questo che hanno fatto la terribile scoperta. Le forze dell’ordine hanno ritrovato la macchina sotto al ponte di Hudson, a Stockbridge, in Georgia. All’interno del veicolo c’era il corpo di Moses J Moseley.

L’attore ha perso la vita a causa di un colpo d’arma da fuoco. Però ora gli agenti sono a lavoro per capire se si è trattato di un regolamento di conti o di suicidio.

La carriera di Moses J Moseley

Il ragazzo è diventato famoso grazie alla famosa serie The Walking Dead, interpretando il ruolo di uno zombie chiamato Mike, dal 2012 al 2015. Tuttavia, ha avuto anche altri ruoli in diversi film, ma soprattutto in pellicole horror.

Tra queste ci sono: The Hunger Game: Catching Fire, Attack of the Southern Friend Zombies ed anche Blood Scroll: Horror Stories. A rendere pubblica la triste notizia, è stata proprio la sua agente Tabatha Minchew. Quest’ultima sui social ha scritto: