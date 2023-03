L’attore Tom Sizemore si è spento per sempre all’età di 61 anni. Tutti lo ricordano, in particolar modo, per i suoi ruoli in Salvate il soldato Ryan e La Reliquia.

Soltanto pochi giorni fa era arrivata la triste notizia che l’attore era ricoverato in fin di vita, dopo che un aneurisma lo aveva colpito mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles. I medici avevano consigliato alla famiglia di staccare la spina, perché per Tom Sizemore non c’era più nulla da fare.

Poche ore fa, è arrivata la straziante nota pubblicata dal suo manager.

È con grande tristezza e dolore che devo annunciare che l’attore Thomas Edward Sizemore si è spento serenamente nel sonno oggi al St Joseph’s hospital di Burbank. Il fratello Paul e i suoi due gemelli Jayden e Jagger di 17 anni erano al suo fianco.

Ancora nessuna dichiarazione da parte della famiglia, che aveva chiesto di rispettare la propria privacy in quel momento doloroso.

Nato nel 1961 a Detroit, Sizemore si era trasferito a New York per lavorare come cameriere e aveva iniziato la sua carriera da attore. Il suo primo successo era arrivato nel 1989, grazie ai suoi ruoli in quattro film usciti sui grandi schermi cinematografici.

Ha lavorato con i più grandi attori del cinema e si è fatto conoscere in particolar modo per i film Salvate il soldato Ryan di Stephen Spielberg, recitando con Tom Hanks e in Heat – La sfida, recitando con Al Pacino.

Tom Sizemore era stato ricoverato in gravissime condizioni

Il 18 febbraio, mentre si trovava nella sua casa di Los Angeles, l’attore è stato colpito da un aneurisma cerebrale ed è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

I medici hanno fatto tutto il possibile per salvare la sua vita, ma le sue condizioni non sono mai migliorate. Alla fine, hanno consigliato alla famiglia di valutare il fine vita, poiché non c’era più nulla da fare.

Subito sul web sono stati pubblicati migliaia di messaggi di conforto e di supporto per la famiglia e per la stessa star. Fan e colleghi del mondo del cinema hanno pregato in questi giorni e sperato di leggere la notizia della sua ripresa. Speranze, che poche ore fa dopo la nota pubblicata dal suo agente, sono svanite per sempre.

Il cuore di Tom Sizemore ha smesso di battere.