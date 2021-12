Les Emmerson si è spento all’età di 77 anni, dopo aver contratto il Covid-19. Un’altra figura del mondo della musica che ha lasciato un grande vuoto nel cuore della sua famiglia, dei suoi fan, dei suoi amici e di tutti i suoi colleghi.

Era la voce dietro la famosa band Five Man Electrical Band, conosciuta in particolar modo per la canzone Signs.

Secondo le notizie diffuse finora, il cantante è morto nella sua abitazione nell’Ontario, Canada. A rivelare la causa della sua morte, è stata la moglie Monik Emmerson. La donna ha spiegato che il marito aveva delle malattie pregresse, che non gli hanno permesso di lottare e contrastare il virus.

Il successo della band, diventato internazionale, è arrivato negli anni ’70. Proprio Les Emmerson, dopo un viaggio lungo la Route 66, aveva trovato la grande ispirazione per la canzone Signs. Il cantante ha registrato anche un successo da solista, che lo ha fatto entrare nella classifica tra i primi 40 successi del Canada.

Chi lo conosceva ed amava, lo ha descritto come una persona sempre allegra e solare, che aveva un solo e contagioso motto: “La cosa più importante è il divertimento”.

Sua figlia ha ricordato il suo papà per il grande musicista che era e per il suo amore verso la musica, che gli ha sempre dato la forza di vivere e di trovare la gioia:

Era prima di tutto un musicista e amava la sua musica, amava il suo mestiere. In fondo era un artista, ma era molto di più.

Nelle ultime ore, sono apparse numerose foto del cantante sui social network, in compagnia della sua band e con in mano la sua chitarra.

Un altro pezzo della musica internazionale che si è spento durante questo difficile anno. Purtroppo l’iconica voce della band aveva problemi di salute e non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il Covid-19.