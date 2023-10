È morto Michael Chiarello, vittima di uno choc anafilattico

Michael Chiarello, noto chef televisivo, si è spento per sempre a soli 61 anni: è stato colpito da uno choc anafilattico

Si è spento all’età di 61 anni il noto chef Michael Chiarello, conosciuto per la sua conduzione della serie Food Network Easy Entertaining with Michelle Chiarello.

Lo chef è stato colpito da una grave reazione allergica, che ha provocato uno choc anafilattico. Purtroppo non ha avuto scampo. Sono stati i familiari e i colleghi ad annunciare la tristissima notizia sul web. Un post che ha straziato il cuore di tutti coloro che lo conoscevano e lo seguivano quotidianamente.

Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patriarca Michael. La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. Univa le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla tavola.

Michael Chiarello portato in ospedale lo scorso sabato

Michael Chiarello ha accusato un malessere lo scorso sabato, a causa di una reazione allergica. È stato trasportato all’ospedale di Napa, in California, dove i medici hanno cercato di fare il possibile per salvarlo. Purtroppo il noto chef si è spento per sempre poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

Era molto conosciuto sul web, lo chef era italo-americano e sin da dopo il diploma ha condiviso la sua passione per la cucina, riuscendo anche a guadagnarsi, nel 1985, il titolo di “Chef dell’anno”. È diventato famoso grazie alla serie Food Network Easy Entertaining with Michelle Chiarello, trasmessa dal 2003 per 10 stagioni. Grazie al programma ha vinto tre Emmy Award.

Sono numerose le persone che in queste ore lo stanno piangendo e ricordando sui social con ultimi e struggenti post, accompagnati dalle sue foto in veste di chef. Tantissimi anche i messaggi di cordoglio e di supporto arrivati alla famiglia. Una vita che si è spezzata troppo presto per colpa di uno choc anafilattico. Michelle Chiarello lascia un grande vuoto nel mondo della cucina.