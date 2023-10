Una folla enorme era presente ieri sera per dare l’ultimo saluto a Lorenzo Della Femine, il famoso tiktoker campano, diventato noto con il nick name di Mister Pella Pazzo. La star dei social ha perso la vita a soli 40 anni, a seguito di un arresto cardiocircolatorio che lo ha colpito mentre era ricoverato in una clinica di Acerra, in provincia di Napoli.

Dai sobborghi di Napoli e della Campania era arrivato al successo, raccontando gli episodi di vita normale sui propri profili social. Diventandone presto una star, di quei social.

Mister Pella Pazzo, così aveva deciso di chiamarsi sulle diverse piattaforme, aveva raccolto quasi due milioni di seguaci e svolgeva la sua attività di content creator soprattutto su Tik Tok.

Alcuni giorni fa, da Casalnuovo, comune nel napoletano in cui viveva, era stato portato alla Clinica dei Fiori di Acerra per via di un malore che lo aveva colpito.

I controlli e le cure, tuttavia, non hanno evitato che qualche giorno più tardi, lunedì pomeriggio, un nuovo malore lo portasse via. La causa della morte sarebbe un arresto cardio circolatorio, ma da cosa sia scaturito è ancora ignoto.

L’abbraccio della gente a Lorenzo Della Femine

La notizia del decesso della star del web si è diffusa in pochissimo tempo e in tantissimi hanno subito voluto mostrare il proprio dolore e la vicinanza alla famiglia.

In centinaia, a bordo di auto o scooter, hanno raggiunto già nella serata di lunedì la casa di Lorenzo Della Femine e la clinica di Acerra in cui era da poco deceduto.

Altrettanti, o forse di più, si sono presentati invece nella serata di ieri nella chiesa di Maria Santissima Annunziata di Licignano a Casalnuovo, dove alle 19:30 è iniziato il rito funebre.

Una folla commossa ha assistito al funerale dal piazzale antistante la chiesa, accogliendo il feretro con degli applausi, colpi di clacson e striscioni. Su uno si leggeva: “Amatevi più che potete, la vita può togliervi tutto in un attimo”.

Anche ieri, così come lunedì, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per garantire l’ordine pubblico. In nessun caso, comunque, si sono verificati problemi.

Mister Pella Pazzo lascia nel dolore più profondo i suoi tantissimi fan, ma più di tutti la moglie Susy e i suoi tre bimbi piccoli.