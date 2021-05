Dopo un’agonia durata circa 10 giorni, Riccardo è morto mentre era ricoverato in ospedale. Purtroppo il 16enne ha avuto un malore dopo l’ora di educazione fisica. I medici in quei giorni hanno fatto il possibile per riuscire a salvarlo, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

Una notizia terribile che ha portato dolore e sgomento alle comunità di Lodi e Pavia. In molti quando sono venuti a conoscenza dell’improvvisa perdita, hanno pubblicato un messaggio sul web per poterlo ricordare.

Secondo le informazioni che hanno reso note alcuni media locali, il dramma è avvenuto lo scorso mercoledì 5 maggio. Precisamente nell’istituto scolastico a Sant’Angelo Lodigiano, piccolo comune in provincia di Lodi.

Riccardo dopo aver finito l’ora di educazione fisica, stava tornando nella sua classe insieme ai suoi amici. È proprio durante quei minuti, mentre stava camminando lungo il corridoio, che ha avuto un malore improvviso.

Una sua compagna Rebecca, in attesa che arrivassero i soccorsi, ha provato anche ad aiutarlo con il defibrillatore. I sanitari arrivati sul posto si sono resi conto che la sua situazione era molto grave.

Per questo l’hanno trasportato d’urgenza al Policlinico di San Donato. Dove è stato ricoverato in coma farmacologico per 10 lunghi giorni. I genitori e tutti i suoi cari hanno sperato fino all’ultimo giorno che potesse riprendersi.

Riccardo morto a 16 anni dopo un malore: la scoperta dei medici

I dottori, in un primo momento, hanno pensato che avesse avuto un infarto. Tuttavia, dagli esami è venuta fuori un’altra verità. Hanno scoperto che il ragazzo era affetto da un problema cardiaco congenito, che era sconosciuto prima del malore.

In quei giorni tutto lo staff ospedaliero ha fatto il possibile per aiutarlo. Però nella giornata di sabato 15 maggio, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. La sua squadra di basket, la Vivisport Landrano, su Facebook ha scritto: