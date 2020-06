È nato il figlio di Li Wenliang, il medico cinese che aveva lanciato per primo l’allarme del Coronavirus. È stato arrestato dalle autorità di Wuhan con l’accusa di aver diffuso delle false affermazioni, ma poi ha contratto lui stesso il Covid-19 ed è stato ricoverato in terapia intensiva, dove si è spento a 33 anni.

Dr. Li Wenliang’s son was born this morning! His wife posted on WeChat: “hubby, do you see from heaven? Your last gift to me was born today. I will take good care of them.” ❤️ pic.twitter.com/S4x3rXgPnY

— Marauder (@marauder1008) June 12, 2020